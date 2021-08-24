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«تموين الإسكندرية» تكشف حقيقة تعديل سيستم صرف الخبز

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«تموين الإسكندرية» تكشف حقيقة تعديل سيستم صرف الخبز «تموين الإسكندرية» تكشف حقيقة تعديل سيستم صرف الخبز

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أصدرت مديرية والتجارة الداخلية في الاسكندرية، بيانا رسميا بواسطة مركز الاعلام والاتصال السياسى للمديرية، لكشف تفاصيل تعديل سيستم صرف الخبز اليوم الثلاثاء وتعطل المخابز البلدية، مؤكدة أنها شائعات.

وقال محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين في الاسكندرية، أنه حرصا من المديرية على استقرار الوضع التموينى بالمحافظة، نؤكد أن ما يثار بهذا الشأن مجرد شائعات، وأن المخابز البلدية بكامل طاقتها تعمل اليوم بطريقة عادية وروتينية وفقا لمواعيد عملها اليومية وحصتها من الدقيق وكذلك المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى .

وأوضح أن النظام سوف يتوقف بالنسبة للمخابز والمطاحن والبقالين التموينين، في الاسكندرية أسوة ببقية المحافظات اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم وحتى الساعة الواحدة صباحا يوم الاربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري ولمدة 5 ساعات فقط.

وأكد أن عمليات الصيانة لسيستم الخبز والسلع التموينية يتم بصفة دورية لتحديث النظام وزيادة سرعته للتسهيل على المواطنين وسرعة حصولهم على مستحقاتهم سواء في الخبز والسلع التموينية، وأن عمليات الصرف للمواطنين لن تتأثر مشيرا إلى أن الميعاد الذي تم اختياره في فترة تغلق فيها المخابز وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.

وقال أنه أصدر تعليمات مشددة لجميع الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات الفرعية بتشديد الرقابة على المخابز والبقالين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو أي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها حرصا على تلبية متطلبات المواطنين والحفاظ على استقرار الوضع التمويني الذي تتميز به محافظة الإسكندرية.

المصرى اليوم

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