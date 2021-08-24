«لقيامه بإيحاءات مخلة بالآداب».. كشف ملابسات مشاجرة سيدات مع شاب داخل المترو

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كشفت وزارة الداخلي ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى«فيس بوك»، يتضمن حدوث مشادة بين مجموعة من السيدات ورجل داخل أحد عربات قطار المترو وتصويره بدعوى قيامه بإيحاءات مخلة بالآداب.

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة الوزارةلكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية على شبكة ( الإنترنت ) يتضمن حدوث مشادة بين مجموعة من السيدات ورجل وتصويره بدعوى قيامه بإيحاءات مخلة بالآداب داخل إحدى عربات قطار المترو».

وأضافت: «بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص بإستقلال عربة السيدات (فى الأوقات المصرح ركوب الرجال بها) بأحد قطارات المترو وحال سير القطار حدثت مشادة بينه وبين مجموعة من السيدات وتصويره بالهواتف المحمولة لإدعائهن قيامه بإيحاءات مخلة بالآداب داخل القطار، حيث قام بالنزول من عربة السيدات، وإستقل أحد العربات المخصصة للرجال بذات القطار،وبالتواصل مع إحدى السيدات (إحدى شهود الواقعة) أيدت ماجاء بالفحص».

وتابعت: «بإستكمال الفحص والإستعانة بالتقنيات الحديثة ومراجعة كاميرات المراقبة، تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من تحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته قرر قيامه بالإصطدام بإحدى السيدات أثناء إستقلاله أحد قطارات المترو دون قصد منه ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .