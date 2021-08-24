مصر.. أم تتهم ابنها بضربها وحلق شعرها وربطها في السرير

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رغم توسلاتها ومعاناتها من المرض

في واقعةٍ تُمثل عقوق وجحود الأبناء، حررت أم بمحافظة الشرقية (شرقي العاصمة المصرية القاهرة) بلاغًا تتهم فيه ابنها بالتعدي عليها بالضرب، وحلق شعرها بسبب خلافات على الميراث.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، أكدت الأم كريمان فتحي (46 سنة) من قرية سعود البحرية مركز الحسينية، أن ابنها "خالد محمد" تعدى عليها بالضرب، وقام بحلق شعرها وربطها في السرير؛ على الرغم من توسلاتها لتركها لمعاناتها من مرض الكبد؛ إلا أنه واصل إهاناتها وتعذيبها؛ بسبب عدم مطالبتها بميراثها من عائلتها؛ لافتة إلى أنها تعيش في مشاكل مستمرة بسبب سوء معاملته ابنها وزوجها.

وأوضحت السيدة أن ابنها استولى على مجوهرات ذهبية تخصها، كما أنه دائم الافتعال للمشكلات معها ومع أهالي القرية؛ مشيرة إلى أنها لجأت لشقيقها الأكبر، يدعي هشام فتحي، بعدما تعدى عليها ابنها؛ لحمايتها منه هو وزوجها.

وكان قسم شرطة مركز الحسينية قد تلقى بلاغًا عن قيام خالد محمد بالتعدي على والدته كريمان فتحي وحلق شعرها بسبب خلافات أسرية على ميراثها.

وقامت قوة من الشرطة بضبط الابن المتهم، ويجري استكمال التحقيقات في الواقعة.