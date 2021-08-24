سعر وموقع وخدمات.. تَوافد كثيف من مستفيدي "سكني" للحجز في "ميلاء"

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امتدادًا لما حَظِيَ به مشروع "رواء" في ضاحية الجوان بالرياض من إقبال

شَهِد مركز سكني الشامل الواقع على طريق الملك عبدالعزيز شمال محافظة جدة، توافدًا كثيفًا للمواطنين من مستفيدي برنامج سكني لحجز وحدات المشروع الجديد "ميلاء" الذي أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، عن إتاحة حجزه من خلال المركز؛ وذلك امتدادًا لما حَظِيَ به مشروع "رواء" في ضاحية الجوان بالرياض من إقبال كبير خلال اليوم الأول من طرحه.

وبحسب معلومات موقع سكني؛ فإن المشروع يأتي ضمن ضاحية "خيالا" الواقعة شمال شرق محافظة جدة بالقرب من حي الحمدانية، ويوفر المشروع 819 فيلا وتاون هاوس بمساحة 200- 300م2 للوحدة، وتبدأ أسعار الوحدات من 740 ألف ريال ضمن مجمع سكني حيوي يتميز بتوفر الحدائق والمساحات المخصصة للمشي والرياضة، بالإضافة إلى المحلات التجارية والمقاهي والمدارس.

وتعتبر الشركة الوطنية للإسكان، المطور الرئيسي للمشروع، أكبر مطور عقاري بالمملكة، وتعمل الشركة على تطوير وحدات سكنية ذات جودة البناء بمعايير عالمية، وتوفير مجمعات سكنية بمفهوم عصري متكامل، وبأسعار تنافسية موائمة لقدرة الأسر السعودية ضمن متوسط 700 ألف ريال للوحدة، وقد سجلت المشاريع الـ9 التي أطلقتها الشركة مؤخرًا، أرقامًا قياسية في زمن الحجوزات لم تتجاوز 24 ساعة.