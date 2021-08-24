أخبار عاجلة

منع دخول المؤسسات والوزارات دون سند أخضر -
ألمانيا تربط تمثيلها الدبلوماسي في كابول بالأمن وحقوق الإنسان -
بث مباشر .. نظام التصفيات الأفريقية وطريق الفراعنة نحو المونديال -
«100 متحور لـ كورونا».. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمصريين بشأن انتشار الفيروس -
المملكة تستضيف مبادرتي السعودية الخضراء و الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل -
هيئة الفضاء تعقد ثالث لقاءات حديث الفضاء SPACE TALK -
تظهر إسهاماتها في احتضان الحضارة.. ما أهمية الاكتشافات الأثرية الجارية بالمملكة؟ -
"الجبيري": اتفاقية "النقل البحري" تعزز علاقات الرياض - بغداد الاقتصادية -
رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة -
ألمانيا تحدد شروط عودة دبلوماسييها إلى كابل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

Print
السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا» السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من «يونيسفا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة في آبيي (يونيسفا)، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بناء على طلب السودان.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، أن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، عقدت اجتماعا افتراضيا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي بارفيت انيانقا، بمشاركة وكيل الأمين العام لحفظ السلام جان بيير لاكروا، ووكيل الأمين العام للدعم التشغيلي اتول كاري.

وناقش اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة آبيي (بين السودان وجنوب السودان) وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في آبيي (يونيسفا).

وثمَّن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، الدور الذي تلعبه حكومة السودان في تحقيق السلام في دولة جنوب السودان، مشيرا إلى الزيارة التي قام رئيس الوزراء عبدالله حمدوك برفقة وزراء حكومته إلى جوبا لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

من جانبها، رحبت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، باستجابة الأمم المتحدة وتفهمها لطلب السودان القاضي باستبدال القوات الإثيوبية بقوات من دول أخرى للمساهمة في حفظ السلام.

وأشارت إلى أن السودان يتطلع إلى الاستمرار في تعزيز العلاقات مع دولة جنوب السودان للاستفادة من إمكانيات البلدين.

وتعهدت بتسهيل خروج سلس للقوات الإثيوبية من آبيي واستقبال قوات أخرى من الدول المساهمة، كما تعهدت بإزالة كافة العقبات التي تواجه الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود للقيام بمهامها ودورها المطلوب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ألمانيا تربط تمثيلها الدبلوماسي في كابول بالأمن وحقوق الإنسان

ألمانيا تربط تمثيلها الدبلوماسي في كابول بالأمن وحقوق الإنسان

بث مباشر .. نظام التصفيات الأفريقية وطريق الفراعنة نحو المونديال

بث مباشر .. نظام التصفيات الأفريقية وطريق الفراعنة نحو المونديال

«100 متحور لـ كورونا».. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمصريين بشأن انتشار الفيروس

«100 متحور لـ كورونا».. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمصريين بشأن انتشار الفيروس

رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة

رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة