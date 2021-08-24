«زي النهارده».. وفاة الفنانة أمينة رزق 24 أغسطس 2003

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تظل الفنانة أمينة رزق واحدة من أشهرأمهات السينما مع فردوس محمد وعزيزة حلمى وزينب صدقى، وكانت الأكثراستئثارا بهذا الدور،ومن الأفلام التي لعبت فيها دور الأم باقتدار أفلام «بداية ونهاية،ودعاء الكروان،وأرض الأحلام،وقنديل أم هاشم، والمجرم،والتلميذة، وبائعة الخبز»كما أثبتت جدارة بدور كوميدى بمسرحية«إنها حقاً عائلة محترمة»بطولة فؤاد المهندس وشويكارحيث كانت متميزة وتوزع عطاؤها الفنى بين السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة،وهي لم تتزوج ولم تعرف طعم الأمومة الحقيقية وحظيت باحترام العاملين بالمجال الفنى الذين رأوا فيها مثالا للاحتواء والانضباط والتفانى،وكانوا يعتبرونها أماً لهم، وينادونها بـ(ماما أمينة)وهى مولودة في 5 أبريل 1910 لعائلة محافظة ،وانتقلت لحى روض الفرج بعد وفاة عائل الأسرة، وقد بدأت في أوائل العشرينيات، حينما كانت تتردد -مع خالتها-على كازينوهات روض الفرج لمشاهدة العروض الفنية،ثم انتقلت لشارع عماد الدين، وفى 1924 التحقت بفرقة يوسف وهبى،وفى1925 أسند لها يوسف وهبى أول دور رئيسى بمسرحية «الذبائح»وفى 1930 أسند لها أدوارالبطولة بالتبادل مع فردوس حسن،وبعد انفصال فردوس عن الفرقة أصبحت أمينة رزق بطلة الفرقة بلا منازع، وظهرت أمام يوسف وهبى بالعديد من المسرحيات منها «أولاد الفقراء، بنات اليوم، وعطيل،ورجل الساعة، والدنيا مسرح كبير»،وغيرها،وفى مايو 1944بعد أن حل يوسف وهبى فرقة رمسيس انضمت للفرقة المصرية، للتمثيل والموسيقى،وفى 1958التحقت بالمسرح القومى مع سائر أفراد فرقة رمسيس،وأمضت أكثر من ربع قرن كواحدة من أبرز بطلاته وكان أول ظهور سينمائى لها في فيلم «أولاد الذوات»عام 1933،ثم توالى ظهورها بأفلام عديدة، وتقديرًا لمكانتها وعطائها عينت عضوًا بمجلس الشورى وتوفيت«زي النهارده»فى24 أغسطس 2003.