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«زي النهارده».. بشير الجميل رئيسا للبنان 23 أغسطس 1982

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«زي النهارده».. بشير الجميل رئيسا للبنان 23 أغسطس 1982 «زي النهارده».. بشير الجميل رئيسا للبنان 23 أغسطس 1982

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بشيرالجميل سياسى وقائد عسكرى لبنانى وهو الابن الأصغر للزعيم المسيحى بيار الجميّل، مؤسس ورئيس حزب الكتائب اللبنانية،تلقى بشير تعليمه الجامعى بكلية الحقوق في جامعة القديس يوسف،وفى 1971 حصل على شهادتى الحقوق والعلوم السياسية وفتح مكتباً للمحاماة ثم أغلقه مع بداية الحرب الأهلية وتفرغ للعمل العسكرى وتدرج في حزب الكتائب حتى أصبح قائده العسكرى ثم أسس القوات اللبنانية وتولى قيادتها والتى كانت طرفاً أساسياً بالحرب الأهلية اللبنانية وفى 1976تولى قيادة ميليشيات الحزب وكوّن تحالفا للميليشيات المسيحية المسلحة وبعد دخول القوات السورية في 1976 بطلب من رئيس الجمهورية سليمان فرنجيّة اتفق بشير مع زعيم الطائفة الدرزية كمال جنبلاط على توحيد الفصائل اللبنانية لمقاومة انتشار الجيش السورى في لبنان، كما شكل أيضاً ما يعرف بالقوات اللبنانية الموحدة وترأس مجلس قيادتها واختير عضوا في جبهة الإنقاذ الوطنى التي أسسها الرئيس الأسبق إلياس سركيس وضمت الكثيرمن القادة المسلمين والمسيحيين اللبنانيين وفى 1982 غزت إسرائيل لبنان لاجتثاث منظمة التحرير الفلسطينية وأدى دعم إسرائيل للقوات اللبنانية عسكرياً وسياسياً إلى غضب العديد من المسيحيين والمسلمين اليساريين اللبنانيين وفى هذه الأثناء رشح «الجميل»نفسه لمنصب الرئاسة و«زي النهارده»فى 23 أغسطس 1982 وبسبب كونه المرشح الوحيد لمنصب رئاسة الجمهورية اللبنانية،تم انتخاب بشير الجميل رئيسا للبنان،وفى سبتمبر 1982 وبينما كان يخطب في زملائه أعضاء الكتائب،انفجرت قنبلة في الساعة الرابعة وعشردقائق عصرا مما أدى إلى مقتل بشير و26 سياسياً آخر من الكتائب.

المصرى اليوم

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