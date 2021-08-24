23 ألف مشاهد ضيوف مهرجان القلعة في 9 أيام

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مرت 9 ايام من عمر الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تضمنت الوان ابداعية متنوعة وحضرها 23 الف مشاهد من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

صرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا واشار ان المهرجان يعكس استجابة الجيل الجديد للرسائل التي تدعو إلى انتقاء المواد الابداعية الجادة، واضاف ان الإقبال الجماهيري على الحفلات يعبر عن مكانة دار الاوبرا وفنونها لدى جموع الشعب المصرى.

وكانت الليلة التاسعة من المهرجان والتى اقيمت على مسرح المحكى قد شهدت حفلا للمغنى وعازف العود حازم شاهين وفرقته حاكى خلاله الشكل التراثى للموسيقى العربية باعمال حديثة وعزف على اوتار قلوب الجمهور بمؤلفات من الحانه وكلمات امين حداد واحمد امين منها مجنون امنيات، النداء الاخير، جت جت يا مجتش، على الله، ذكر، بالإضافة إلى اغنية وحدى كلمات عمرو مصطفى والحان مريم صالح التي شاركت في اداءها وكذلك في اغنية الغسالة وعبدالودود كلمات احمد فؤاد نجم والحان الشيخ إمام.

بعده تالقت النجمة الشابة كارمن سليمان بمجموعة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة إلى جانب مختارات من اعمالها الخاصة كان منها حبيبي مش حبيبي، مش هتكلم، حضن دافي ما يستهلوشي، لينا رقصة، لما تشوفك عيني، سطور حكايتي، لعبتي، ربنا يخليك لقلبي، فيها الحياة، كلام كلام، دوارين في الشوارع، أنا هنا يا ابن الحلال، مالي وانا مالي وحلوة يا بلدي.