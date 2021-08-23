«تشتغلوا مع ناس وتيجوا تشتكوا».. أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ نضال الشافعي

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كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي، قائلا: «أنا كنت بكلمه امبارح، وأنا بطمن جمهوره وزمايله الحمد لله الحالة مستقرة وكويسة، وقريبا جدا هيخرج من المستشفى، وندعو له بالشفاء إن شاء الله».

وأضاف، خلال مداخلة مع برنامج «حضرة المواطن» عبر قناة «الحدث اليوم»: «إن الفنان نضال الشافعي لديه مشكلة في العمل الفني الأخير له، وتم التوصل لحل المشكلة والحصول على حقوق الفنان».

متوجهًا برسالة إلى الفنانين قائلاً: «انتقوا من تعملون معهم، مش تشتغلوا مع ناس وتيجوا تشتكوا، إحنا بنعرف نجيب حقوق زملائنا الفنانين وفي النهاية نبذل أقصى جهدنا لكن ساعدونا».