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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت حي الزيتون وجباليا وخان يونس بقطاع غزة .

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية بشن الاحتلال غارات في محيط حي الزيتون شرق غزة. كما ذكرت قناة العربية بوقوع غارات على موقع القادسية في خان يونس بـ 5 صواريخ إسرائيلية.

كما رصدت عدسات الكاميرات الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافا بخان يونس وغزة.

كما أفادت شبكة القدس الإخبارية بوقوع غارة إسرائيلية جديدة شرق جباليا شمال قطاع غزة.

كما التقطت عدسات الكاميرات صور لقصف الجيش الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة.