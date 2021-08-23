هل عدم الشعور بأعراض جانبية عند تلقي «سينوفاك» دليلاً على عدم فاعليته؟.. «فاكسيرا» تجيب

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قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، إن هيئة الدواء المصرية اعتمدت لقاح «سينوفاك فاكسيرا» المصنع محليًا، ومنحه رخصة الاستخدام الطارىء، حيث سيتواجد اللقاح اعتبارًا من الغد في مراكز التطعيم.

وأشارت «هبة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الإثنين، إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج المحلي بنهاية العام إلى 40 مليون جرعة، لافتة إلى أن إنتاج «سينوفاك» محليا تم تحت إشراف الخبراء الصينين، وهيئة الدواء المصرية كجهة رقابية.

وأوضحت أن اعتماد الدول أنواع معينة من اللقاحات تعد سياسات خاصة بالدول وليس لها علاقة بفاعلية اللقاح، مؤكدة أنه لا يوجد فرق في جودة المنتج المصري عن المنتج الصيني.

وأكدت أن عدم الشعور بأي أعراض عند الحصول على لقاح سينوفارم أو سينوفاك مقارنة باللقاحات الأخرى ليس له علاقة بكفاءة أو فاعلية اللقاح، حيث أن الأمر يعتمد على مدى تقبل الجهاز المناعي للقاح، حيث أن قوة الأعراض ليست دليلا على فاعلية اللقاح.

وعن تصنيع لقاح المصري، أوضحت أن الفترة القادمة ستشهد نقل كامل لتكنولوجيا التصنيع حتى نصل لمرحلة إنتاج المادة الخام بأنفسنا.