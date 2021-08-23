أخبار عاجلة

المملكة تستضيف مبادرتي السعودية الخضراء و الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل -
هيئة الفضاء تعقد ثالث لقاءات حديث الفضاء SPACE TALK -
تظهر إسهاماتها في احتضان الحضارة.. ما أهمية الاكتشافات الأثرية الجارية بالمملكة؟ -
"الجبيري": اتفاقية "النقل البحري" تعزز علاقات الرياض - بغداد الاقتصادية -
رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة -
ألمانيا تحدد شروط عودة دبلوماسييها إلى كابل -
«هارى كين»: سمعتى لم تتلطخ بسبب «السيتى» -
رونالدو يقترب من تحطيم رقم الكندية كريستين -
المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل -
قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

هل عدم الشعور بأعراض جانبية عند تلقي «سينوفاك» دليلاً على عدم فاعليته؟.. «فاكسيرا» تجيب

Print
هل عدم الشعور بأعراض جانبية عند تلقي «سينوفاك» دليلاً على عدم فاعليته؟.. «فاكسيرا» تجيب هل عدم الشعور بأعراض جانبية عند تلقي «سينوفاك» دليلاً على عدم فاعليته؟.. «فاكسيرا» تجيب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، إن هيئة الدواء المصرية اعتمدت لقاح «سينوفاك فاكسيرا» المصنع محليًا، ومنحه رخصة الاستخدام الطارىء، حيث سيتواجد اللقاح اعتبارًا من الغد في مراكز التطعيم.

وأشارت «هبة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الإثنين، إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج المحلي بنهاية العام إلى 40 مليون جرعة، لافتة إلى أن إنتاج «سينوفاك» محليا تم تحت إشراف الخبراء الصينين، وهيئة الدواء المصرية كجهة رقابية.

وأوضحت أن اعتماد الدول أنواع معينة من اللقاحات تعد سياسات خاصة بالدول وليس لها علاقة بفاعلية اللقاح، مؤكدة أنه لا يوجد فرق في جودة المنتج المصري عن المنتج الصيني.

وأكدت أن عدم الشعور بأي أعراض عند الحصول على لقاح سينوفارم أو سينوفاك مقارنة باللقاحات الأخرى ليس له علاقة بكفاءة أو فاعلية اللقاح، حيث أن الأمر يعتمد على مدى تقبل الجهاز المناعي للقاح، حيث أن قوة الأعراض ليست دليلا على فاعلية اللقاح.

وعن تصنيع لقاح المصري، أوضحت أن الفترة القادمة ستشهد نقل كامل لتكنولوجيا التصنيع حتى نصل لمرحلة إنتاج المادة الخام بأنفسنا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ألمانيا تربط تمثيلها الدبلوماسي في كابول بالأمن وحقوق الإنسان

ألمانيا تربط تمثيلها الدبلوماسي في كابول بالأمن وحقوق الإنسان

بث مباشر .. نظام التصفيات الأفريقية وطريق الفراعنة نحو المونديال

بث مباشر .. نظام التصفيات الأفريقية وطريق الفراعنة نحو المونديال

«100 متحور لـ كورونا».. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمصريين بشأن انتشار الفيروس

«100 متحور لـ كورونا».. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمصريين بشأن انتشار الفيروس

رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة

رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة