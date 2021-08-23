وزيرة التضامن تكشف تفاصيل اجتماعها مع 30 جمعية مجتمع مدني

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أثنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، على دور المجتمع المدني في مصر لأنه يلعب دورًا متممًا للعمل الحكومي وينفذ أعمالًا تنموية على الأرض كما أنه أقرب إلى المجتمع المحلي، ويعد ذراعًا تنفيذيًا للوزارة ولديه مشروعات عديدة.

تابعت القباج في مداخلة هاتفية إلى برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، أنها اجتمعت اليوم الإثنين مع 30 جمعية من جمعيات المجتمع المدني، وكل جمعية لديها «جيش» من جمعيات تنمية المجتمع التي تتعامل معهم، بما يتخطى 30 ألف جمعية تقريبًا، حيث هدف الاجتماع للتنسيق في المسؤوليات بالمحافظات لتنفيذ برنامج «حياة كريمة»، وتقسيم العمل ومعرفة العقبات الموجودة ووضع نقاط نظام لمنع خلط الأدوار.

لفتت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة تعني بالأسرة المصرية والاستثمار في البشر وبناء الإنسان والتمثيل الاقتصادي للمرأة وبرنامج «مودة» ويتم التعاون مع وزارة الصحة في بعض البرنامج وكذلك تعاون مع وزارة التربية والتعليم في برنامج تكافل وكرامة، متابعة أن الوزارة تختص كذلك بالمشروعات متناهية الصغر وخدمات ذوي الإعاقة في القرى ويتم التركيز حاليًا على الاكتشاف المبكر للإعاقة وخدمات التأهيل.

أضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة تقدم حزمة من الوعي للنهوض بالمجتمع، كما أن هناك برنامج «سكن كريم» وهناك توجيه بالتوسع في هذا البرنامج لأن هناك طفرة في الريف فيما يخص السكن ولهذا تساعد الوزارة في اختيار الأسر الأولى بهذه الخدمة، وكذلك هناك ملفات المنتجات الزراعية والحيوانية وزرعة عش الغراب وماكينات الخياطة، ويتم دراسة السوق من جانب الوزارة لتسهيل ذلك على المستفيدين من تلك البرامج.