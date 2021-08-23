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وزيرة التضامن: الرئيس وجه باستكمال تعليم أي طالب غير قادر

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وزيرة التضامن: الرئيس السيسي وجه باستكمال تعليم أي طالب غير قادر وزيرة التضامن: الرئيس وجه باستكمال تعليم أي طالب غير قادر

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أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن الرئيس عبدالفتاح وجّه باستكمال التعليم لأي طالب غير قادر على التعليم.

وقالت القباج ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة «الحياة» الفضائية مساء الاثنين، لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبني عسل، إن الوزارة تعمل في مبادرة حياة كريمة على ملف الطفولة المبكرة وتغذية الأطفال لحمايتهم من الأنيميا والتقزم.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من القضايا تعمل عليها الوزارة وكانت غير واضحة للأهالي في الريف وتهدد الأمن القومي، مثل الزواج المبكر وختان الإناث والهجرة غير الشرعية والتعاطي والإدمان والأمية.

وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تهتم بالأمهات الصغيرات وصحتهم في المحافظات والقري وتعمل على رعاية أطفالهم والاكتشافات المبكرة لأي مرض لديهم، بالإضافة إلى التوسع في انتشار الحضانات للأطفال.

المصرى اليوم

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