شيماء النوبي: أنا من أوائل السيدات اللاتي مارسن الإنشاد الديني

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قالت المبتهلة شيماء النوبي، إنها حبت الإنشاد الديني، ولذلك كانت من أوائل السيدات اللاتي مارسن الإنشاد، وخلال الفترة الأخيرة أصبح هناك الكثير من السيدات التي تمارس الإنشاد والمدح.

وتابعت «النوبي»، خلال حوارها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية«mix»، مساء الاثنين، أن السيدة أم كلثوم بدأت الغناء بممارسة الإنشاد الديني، والكثير من السيدات مارسن الإنشاد مثل ياسمين الخيام، مشيرة إلى أن المنشد يستطيع أن يغني أي لون.

ولفتت إلى أنها تمارس الابتهال وليس المديح، مشيرة إلى أنها تأثرت بجميع الشيوخ، وبدأت ممارسة الإنشاد منذ أن كان عمرها 6 سنوات.