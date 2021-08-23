وزير التعليم العالي: انتشار المتحور دلتا ضعيف ولا يؤدي إلى الوفاة

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كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وتفاصيل الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج «علي مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»،:«لدينا تخوف وحذرون بشأن وضع الشهر المقبل، مضيفا:»انتشار المتحور دلتا ضعيف ولا يؤدي إلى الوفاة، ولقاحات كورونا أثبتت قدرتها على خفض حدة الأعراض ونسبة الوفيات«.

وأوضح وزير التعليم العالي:«يتم إعداد كشف طبي للطلاب الملتحقين الجدد سيتم تطعيمهم بلقاح كورونا، مضيفا:» لدينا سيناريوهات في الجامعات للتعامل مع أي جديد بشان فيروس كورونا«.