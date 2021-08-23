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وزير التعليم العالي: انتشار المتحور دلتا ضعيف ولا يؤدي إلى الوفاة

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وزير التعليم العالي: انتشار المتحور دلتا ضعيف ولا يؤدي إلى الوفاة وزير التعليم العالي: انتشار المتحور دلتا ضعيف ولا يؤدي إلى الوفاة

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كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وتفاصيل الموجة الرابعة من .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج «علي مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»،:«لدينا تخوف وحذرون بشأن وضع الشهر المقبل، مضيفا:»انتشار المتحور دلتا ضعيف ولا يؤدي إلى الوفاة، ولقاحات كورونا أثبتت قدرتها على خفض حدة الأعراض ونسبة الوفيات«.

وأوضح وزير التعليم العالي:«يتم إعداد كشف طبي للطلاب الملتحقين الجدد سيتم تطعيمهم بلقاح كورونا، مضيفا:» لدينا سيناريوهات في الجامعات للتعامل مع أي جديد بشان فيروس كورونا«.

المصرى اليوم

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