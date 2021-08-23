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عمرو الصفتي : الونش مدافع خليفتي في الملاعب

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عمرو الصفتي : الونش مدافع الزمالك خليفتي في الملاعب عمرو الصفتي : الونش مدافع خليفتي في الملاعب

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ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة مصيرية في التاسعة مساء الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي أمام فريق الإنتاج الحربي في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز حيث يحتل الفريق الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة، ويحتاج للفوز في لقاء الغد من أجل التتويج بلقب الدوري.

جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول بين الزمالك و الانتاج الحربي الذي أقيم باستاد السلام انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد، سجلهما المغربيان أشرف بن شرقي وحميد أحداد .

الزمالك يواجه البنك الأهلي الجمعة 27 أغسطس الساعة 9 مساء

وسيراميكا - صورة أرشيفية

كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك خرج بتصريحات مثيرة للجدل عقب فوز فريقه على سيراميكا كليوباترا، بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة على أرض ملعب استاد السويس ضمن منافسات الأسبوع 32 من مسابقة الدوري المصري 2021.

وقال كارتيرون، إن فريق سيراميكا كليوباترا خاض مباراته أمامنا بكل قوة وحماس وأن هذا الفريق لم يتذوق طعم الفوز إلا في مباراة واحدة من خلال 10 مباريات سابقة، وفريق سيراميكا كليوباترا خاضوا أفضل مباراة لهم في هذا الموسم.

تصريحات باتريس كارتيرون، تعد بمثابة استفزاز لجماهير النادي الأهلي خاصة وأن المدرب الفرنسي، أكد خلال تصريحاته لقناة ناديه، أن فريق سيراميكا خاض لقاء الزمالك بكل قوة وحماس وهو لم يفز خلال آخر 10 مباريات إلا في مباراة واحدة، مما أثار جدلا واسعا داخل الشارع الأهلاوي، لأن كارتيرون أشار بشكل غير مباشر أن سيراميكا كان يلعب قوة وحماس لمصلحة الأهلي المصري.

المصرى اليوم

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