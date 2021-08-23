أول تعليق من إيهاب جلال بعد تعادل الإسماعيلي مع طلائع الجيش

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق خلال مباراة طلائع الجيش.

وكان الإسماعيلي تعادل مع طلائع الجيش سلبيًا، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال إيهاب جلال في تصريحات عقب المباراة :«الفريق قدم أداء جيد رغم وجود بعض القصور وفي ظل حالة الضغط الكبير الذي وقع على الفريق بسبب قلة الوقت بين المباريات والذي اثر بالسلب على النتائج بشكل مباشر».

وواصل :«أود أن أشكر جميع اللاعبين لاسيما الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف الذي لم يبخل بأي جهد لصالح الفريق واصراره على استكمال المباراة مع تعرضه للإصابة ورغم توقيعه لناد آخر واتمنى له دوام التوفيق في تجربته الجديدة خاصة انني أراه انه لاعب محترف وعلى قدر كبير من الكفاءة والخبرة”.

وتابع :«فضلت منح فخر الدين بن يوسف راحة سلبية من لقاء الدوري الأخير والذي سيكون أمام فريق سيراميكا».

واردف مدرب الإسماعيلي :«هناك مفاوضات مكثفة وكبيرة مع مجموعة مميزة من اللاعبين سعيا لاكمال نواقص الفريق من أجل استعادة مكانة الدراويش بين الأربعة الكبار منافسا وحاصدا للألقاب».

وأتم حديثه :«المواجهة الختامية بالاتفاق مع اللجنة الفنية ومجلس الإدارة ستكون بمشاركة البدلاء والعناصر الشابة للوقوف على اللاعبين المقرر استمرارهم ضمن صفوف الفريق والمقرر رحيلهم عن صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الجديد الذي نتطلع من خلاله لحصد مركز يليق باسم وقيمة النادي».