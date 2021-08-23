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هاتريك «إيبوكا» يُبعد المصري عن المربع الذهبي

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هاتريك «إيبوكا» يُبعد المصري عن المربع الذهبي هاتريك «إيبوكا» يُبعد المصري عن المربع الذهبي

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نجح فريق إنبي في التفوق على منافسه المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة 33 من مناقسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء تألق المحترف في صفوف الفريق البترولي جون أوكوبي إيبوكا حيث سجل هاتريك في الدقائق 38، 72، 78، فيما جاء هدف رفاق المدرب على ماهر الوحيد عند الدقيقة 90+1 بأقدام اللاعب أحمد رفعت.

وبهذا الفوز يرتقع رصيد إنبي إلى 46 نقطة في المركز السادس من جدول ترتي بالدوري المصري الممتاز فيما توقف رصيد المصري عند النقطة رقم 49 في المركز الخامس.

المصرى اليوم

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