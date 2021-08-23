أخبار عاجلة

المملكة تستضيف مبادرتي السعودية الخضراء و الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل -
هيئة الفضاء تعقد ثالث لقاءات حديث الفضاء SPACE TALK -
تظهر إسهاماتها في احتضان الحضارة.. ما أهمية الاكتشافات الأثرية الجارية بالمملكة؟ -
"الجبيري": اتفاقية "النقل البحري" تعزز علاقات الرياض - بغداد الاقتصادية -
رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة -
ألمانيا تحدد شروط عودة دبلوماسييها إلى كابل -
«هارى كين»: سمعتى لم تتلطخ بسبب «السيتى» -
رونالدو يقترب من تحطيم رقم الكندية كريستين -
المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل -
قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مندوب اليمن الأممي يحمّل "الحوثيين" مسؤولية عرقلة تقييم خزان "صافر"

Print
مندوب اليمن الأممي يحمّل "الحوثيين" مسؤولية عرقلة تقييم خزان "صافر" مندوب اليمن الأممي يحمّل "الحوثيين" مسؤولية عرقلة تقييم خزان "صافر"
حذر من وقوع أكبر كارثة في البحر الأحمر في حال حدوث تسرب نفطي

مندوب اليمن الأممي يحمّل

حمّلت اليمنية ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران, المسؤولية الكاملة عن أي ضرر ينجم عن خزان النفط العائم "صافر" بعد عرقلتها وصول الفريق الفني للأمم المتحدة لإجراء عمليات التقييم والصيانة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وتفصيلاً، حذر مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في بيان، أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة حول الوضع في بلاده، من أكبر كارثة في البحر الأحمر في حال حدوث تسرب نفطي من الخزان بسبب الرفض المتكرر للمتمردين الحوثيين لصيانته.

ودعا السفير السعدي الأمم المتحدة مجددًا لتكثيف جهودها للوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة دون تأخير قبل حدوث هذه الكارثة الوشيكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة

رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة

الحكومة الأردنية تشترط تلقي اللقاح المضاد لكورونا لدخول الوزارات والدوائر الحكومية

الحكومة الأردنية تشترط تلقي اللقاح المضاد لكورونا لدخول الوزارات والدوائر الحكومية

ميقاتي: البعض مصر على تحويل عملية تشكيل الحكومة في لبنان إلى بازار سياسي

ميقاتي: البعض مصر على تحويل عملية تشكيل الحكومة في لبنان إلى بازار سياسي

مصدر : الحكومة رفعت انظمة الاعلام عن الموقع الالكتروني لديوان التشريع والرأي

مصدر : الحكومة رفعت انظمة الاعلام عن الموقع الالكتروني لديوان التشريع والرأي