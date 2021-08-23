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أمريكا: بحثنا مع طالبان مستقبل السيطرة على مطار كابول

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أمريكا: بحثنا مع طالبان مستقبل السيطرة على مطار كابول أمريكا: بحثنا مع طالبان مستقبل السيطرة على مطار كابول

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين اليوم الاثنين إن مستقبل السيطرة على مطار كابول كان محل نقاش مع حركة طالبان.

وردا على سؤال خلال إفادة صحفية دورية بخصوص النقاشات التي جرت مع طالبان وآخرين فيما يتعلق بالمطار الذي تسيطر عليه حاليا القوات الأمريكية قبل انتهاء مهلة الإجلاء في 31 أغسطس، قال برايس «أقر بأن الأمر كان محل نقاش مع طالبان. كان محل نقاش مع حلفائنا، وهو محل نقاش مع العديد من شركائنا».

وأضاف «هناك اتفاق حقا بين كل هؤلاء الأطراف.. بين الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا، ومع طالبان أيضا، على أن مصالحنا جميعا تتلاقى مع وجود مطار عامل».

المصرى اليوم

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