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جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الأولى

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جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الأولى جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الأولى

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تصدر فريق إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات الجولة الأولى بفضل تغلبه على جنوى باربعة أهداف دون رد.

وبصفة عامة فقد تمكنت 8 أندية من تحقيق الفوز في الجولة (الإنتر- لاتسيو- روما- نابولي- بولونيا- ساسولو- أتلانتا- ميلان) فيما حسم التعادل مواجهتي أودينيزي ضد يوفنتوس وكالياري وسبيزيا.

وأصبح جدول ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي:

الإنتر 3
لاتسيو 3
روما 3
نابولي 3
بولونيا 3
ساسولو 3
أتلانتا 3
ميلان 3
يوفنتوس 1
كالياري 1
أودينيزي 1
ساليرنيتانا 1
سبيزيا 0
تورينو 0
سامبدوريا 0
إمبولي 0
فيورنتينا 0
فينيزيا 0
جنوى 0
فيرونا

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