جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الأولى

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تصدر فريق إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات الجولة الأولى بفضل تغلبه على جنوى باربعة أهداف دون رد.

وبصفة عامة فقد تمكنت 8 أندية من تحقيق الفوز في الجولة (الإنتر- لاتسيو- روما- نابولي- بولونيا- ساسولو- أتلانتا- ميلان) فيما حسم التعادل مواجهتي أودينيزي ضد يوفنتوس وكالياري وسبيزيا.

وأصبح جدول ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي:

الإنتر 3 لاتسيو 3 روما 3 نابولي 3 بولونيا 3 ساسولو 3 أتلانتا 3 ميلان 3 يوفنتوس 1 كالياري 1