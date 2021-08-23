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وفاة أطول رجل في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 38 سنة

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وفاة أطول رجل في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 38 سنة وفاة أطول رجل في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 38 سنة

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أعلنت عائلة إيجور فوفكوفينسكي، أطول رجل في الولايات المتحدة، وفاته متأثرا بأمراض القلب اليوم، بولاية مينيسوتا عن عمر ناهز 38 عاما.

وقالت عائلة فوفكوفينسكي، الأوكراني المولد، إنه توفي متأثرا بأمراض القلب الجمعة في عيادة مايو بروتشستر.

وتسبب ورمه الذي كان يضغط على الغدة النخامية في إفراز مستويات غير طبيعية من هرمون النمو، ونما ليصبح أطول رجل في الولايات المتحدة بطول 2 متر و34.5 سم ( 7 أقدام و8.33 بوصات).

عندما كان فوفكوفينسكي في السابعة والعشرين من عمره، تم إعلانه كأطول شخص في أمريكا من قبل ممثل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ولفت فوفكوفينسكي الأنتباه في الرأي العام الأمريكي في عام 2009 عندما لاحظه الرئيس السابق باراك أوباما خلال تجمع انتخابي كان يرتدي فيه قميصًا كتب عليه «أكبر مؤيد لأوباما في العالم».

وقال شقيقه الأكبر، أوليه لادان من بروكلين بارك، لصحيفة «ستار ترييون أوف مينيابوليس»، إن فوفكوفينسكي كان من المشاهير عندما وصل من أوكرانيا بسبب حجمه والحرب الباردة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.

المصرى اليوم

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