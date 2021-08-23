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قفزة جديدة.. الذهب يخترق حاجز 1800 دولار مع تراجع الدولار

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قفزة جديدة.. الذهب يخترق حاجز 1800 دولار مع تراجع الدولار قفزة جديدة.. الذهب يخترق حاجز 1800 دولار مع تراجع الدولار
صعد في المعاملات الفورية 1.27% إلى 1803.40 دولار للأوقية

قفزة جديدة.. الذهب يخترق حاجز 1800 دولار مع تراجع الدولار

قفزت الذهب مخترقة المستوى النفسي 1800 دولار؛ إذ دفع تراجع العملة الأمريكية المستثمرين إلى شراء المعدن النفيس، بينما يثير تزايد الإصابات بفيروس كورونا توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ربما يؤجل تخفيف برنامجه لدعم الاقتصاد، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.27 في المئة إلى 1803.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات بعد أن سجّل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ الخامس من أغسطس عند 1806.23 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.26 في المئة إلى 1806.50 دولار للأوقية.

وقال بوب هابركورن، كبير خبراء السوق في (آر جيه او فيوتشرز): "صعدت الأسهم، وانخفض الدولار، والأسواق يحركها الآن احتمال أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يؤجل تخفيف برنامجه لدعم الاقتصاد بسبب السلالة المتحورة دلتا".

ودفعت قفزة في الإصابات بكوفيد-19 مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى اتخاذ قرار بعقد ندوته السنوية في جاكسون هول، التي تبدأ في 27 أغسطس عن بُعد، وتترقب الأسواق كلمة رئيسه جيروم باول بحثًا عن أي تلميحات بشأن الإطار الزمني لتخفيف برنامج دعم الاقتصاد.

وقال هابركورن إن المتعاملين يأخذون في الاعتبار توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي ربما لن يكون في موقف يسمح له بتخفيف سياسته "في أي وقت قريب.. وهذه أنباء سارة للذهب والفضة".

وهبط مؤشر الدولار 0.511 في المئة متراجعًا من أعلى مستوى له في تسعة أشهر ونصف الشهر الذي سجّله الأسبوع الماضي؛ ليزيد من إغراء الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وأعطى صعود الذهب دفعة للمعادن النفيسة الأخرى؛ لتصعد الفضة 2.6 في المئة إلى 23.60 دولار للأوقية، في حين قفز البلاديوم 5.80 في المئة إلى 2406.80 دولار متعافيًا من أدنى مستوى في خمسة أشهر، كما صعد البلاتين 2.3 في المئة إلى 1019.10 دولار للأوقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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