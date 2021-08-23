الأهلي ضد ضمك .. الموعد والتشكيل والقنوات الناقلة

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ينتظر عشاق الكرة العربية مباراة الأهلي ضد ضمك في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

ويسعى أصحاب الأرض إلى تجاوز البداية المتعثرة والحصول على الثلاث نقاط للوصول إلى النقطة الخامسة في جدول الترتيب، فيما يأمل الضيوف في الوصول إلى نقطة السادسة.

يلتقي الأهلي وضمك يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 أغسطس عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

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وأكد المدرب الألباني بيسنيك هاسي أن فريقه سيعمل على استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تقديم عرض مميز يعد انطلاقة حقيق ة في بطولة الدوري المحلي هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي مع ضمك

ويمكنكم مشاهدة مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي وفي مقدمتها الأهلي ضد ضمك داخل المنطقة العربية والشرق الأوسط من خلال استقبال قناة sscc على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

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وتقدم القناة الجديدة تغطية مميزة مع تخصيص استديو تحليلي قبل وبعد اللقاء يضم أبرز نجوم الكرة السعودية بالإضافة إلى أبرز المعلقين والمراسلين من داخل أرض الملعب.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب سرعة الترميز نايل سات 12523 أفقي 27500

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني مباراة الأهلي ضد ضمك بتشكيل هجومي لتفادي تعثر جديد يصعب من مهمة البحث عن المقدمة ويزيد من الغضب الجماهيري بالإضافة إلى تعويض غياب المهاجم السوري عمر السومة.

عمر السومة - صورة أرشيفية

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام ضمك في الدوري السعودي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: هاني الصبياني- دانكلير- معتز هوساوي- عبدالله حسون.

خط الوسط: نوح الموسى- فيليب براداريتش- سلمان المؤشر.

خط الهجوم: باولينيو- عبدالرحمن غريب- هيثم العسيري.