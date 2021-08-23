شائعات مغرضة .. وزير التعليم العالي ينفي نفاد الأماكن المتاحة فى تنسيق المرحلة الأولى

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن كل ما يثار حول نفاذ الأماكن داخل الجامعات في تنسيق المرحلة الأولى، عار تمام من الصحة ولا يعدو كونه شائعات مغرضة، مؤكدا توفير أماكن بالكليات لجميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على «صدى البلد»، إن الوزارة ترصد أي شائعات وستتعامل بقوة مع المغرضين، مشيرا إلى أنه لا أحد يمكنه حاليا معرفة عدد طلاب الثانوية الذين سيلتحقون بكليات معينة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك 1400 طالب اجروا عميلة تقسيم المواد وهم يتنافسون في المرحلة الأولى من العلمي علوم رياضة والشعبة الأدبية، موضحا أنه لن يتم استحداث تنسيق مستقل لطلب التقسيم أو الإخلال بحقوق الطرفين.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، إن 90 ألف طالب من أصل 120 ألف قدموا في التنسيق للمرحلة الأولى، ويتم ترشيح الطلاب وفقا لمجموعهم في الثانوية العامة، مشيرا إلى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ستستوعب جميع الطلاب.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لن يكون هناك أي فرص ضائعة لأي طالب حصل على مجموع يؤهله لدخول كلية معينة، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت جميع الأماكن للطلاب.