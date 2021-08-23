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وزير التعليم العالي: الموجة الرابعة لـ كورونا أقل حدة.. والوفيات انخفضت بفضل اللقاحات

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وزير التعليم العالي: الموجة الرابعة لـ كورونا أقل حدة.. والوفيات انخفضت بفضل اللقاحات وزير التعليم العالي: الموجة الرابعة لـ كورونا أقل حدة.. والوفيات انخفضت بفضل اللقاحات

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة وضعت خطة لتعليم أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بلقاح كورونا.

وأوضح عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «حتى الآن ستنتظم الدراسة بحضور الطلاب، ولا أحد يتوقع ماذا سيحدث الفترة المقبلة، في ظل تغير أوضاع الجائحة، لكان كافة السيناريوهات ستكون مطروحة».

وأشار وزير التعليم العالي إلى رصد 3.3 مليون شخص سيتم تطعيمهم بلقاح كورونا، متابعا «بالنسبة لإصابات كورونا لدينا تخوف وحذرون بشأن وضع الشهر المقبل، الاستعداد الحذر أكثر آمانا».

وحول رصد إصابات بمتحور دلتا كورونا قال وزير التعليم العالي «انتشار المتحور ضعيف ولا يؤدي إلى الوفاة، ولقاحات كورونا أثبتت قدرتها على خفض حدة الأعراض ونسبة الوفيات».

وأكد أن الموجة الرابعة ليست بشدة حالات المراحل الثلاث، قائلا «معظم الحالات لا تصل إلى الشدة والأعراض المزمنة القوية، نسطيع القول أن الموجة الرابعة أقل حدة».

المصرى اليوم

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