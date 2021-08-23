«المصل واللقاح» تكشف أسباب تفاوت الأعراض بعد تلقي لقاح كورونا

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قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمصل واللقاح «فاكسيرا»، إن هيئة الدواء منحت رخصة الاستخدام الطارئ لـ لقاح “«سينوفاك فاكسيرا»” المُصنع في مصر.

وأضافت «والي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المُذاع عبر فضائية «النهار»، أنه منذ شهر مايو الماضي تم تقديم العديد من الدراسات ومراحل متعددة من البحوث للتأكد من سلامة وفاعلية اللقاح، وكان ذلك برعاية الأجهزة الرقابية.

وأشارت رئيس المصل واللقاح إلى خطة طموحة وتوجيهات رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بزيادة العملية الإنتاجية، موضحة «اللقاح الصيني حاز على اعتماد منظمة الصحة العالمية، وهو آمن وثبتت فاعليته حتى الآن، وبعض البلدان تشترط لقاحات معينة بسبب سياسات خاصة بها».

وكشفت عن سبب تفاوت الأعراض بعد اللقاح، معلقة «هذا الأمر يعود لتقبل الجهاز المناعي للشخص، وظهور الأعراض ليس دليلا على قوة اللقاح».