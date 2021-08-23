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استشاري: عمليات السمنة آمنة ومفيدة في إنقاص الوزن

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استشاري: عمليات السمنة آمنة ومفيدة في إنقاص الوزن استشاري: عمليات السمنة آمنة ومفيدة في إنقاص الوزن

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قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكري بجامعة عين شمس، إن عمليات السمنة آمنة ومفيدة في إنقاص الوزن، ومن الممكن الخروج خلال 12 ساعة من إجراء العملية، ومن الضروري إجراء بعض الخطوات قبل العملية، وتوفير فريق طبي على أعلى مستوى، لكي تجرى العملية بشكل جيد.

وتابع «صبري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن عملية تكميم المعدة تجرى من خلال فتحات صغيرة عن طريق المنظار، ومن الممكن أن يخرج المريض من المستشفى في نفس اليوم الذي أجرى فيه العملية، ولكن بشرط أن يكون مسكنه قريب من المستشفى.

ولفت إلى أنه يجب ممارسة النشاط الرياضي بعد العملية بشكل منتظم بعد الانتهاء من الشهر الأول، والمتابعة مع أطباء العلاج الطبيعي.

المصرى اليوم

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