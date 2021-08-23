أخبار عاجلة

رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة -
ألمانيا تحدد شروط عودة دبلوماسييها إلى كابل -
«هارى كين»: سمعتى لم تتلطخ بسبب «السيتى» -
رونالدو يقترب من تحطيم رقم الكندية كريستين -
المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل -
قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
وزير خارجية إيران لألمانيا وفرنسا والنمسا: التصرفات الأمريكية غير المسؤولة يجب أن تنتهي -
العثور على جثة مجهولة طافية ببحر طنطا.. والأمن يكثف جهوده لتحديد هويتها -
سعيد عثمان يكتب: انتظار (قصة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هل متلقي جرعتَيْن من لقاح "كورونا" ينقل العدوى؟.. تعرَّف على الإجابة

Print
هل متلقي جرعتَيْن من لقاح "كورونا" ينقل العدوى؟.. تعرَّف على الإجابة هل متلقي جرعتَيْن من لقاح "كورونا" ينقل العدوى؟.. تعرَّف على الإجابة

هل متلقي جرعتَيْن من لقاح

أجاب حساب "الصحة_937" عن استفسار أحد المغردين بشأن مدى إمكانية نقل عدوى فيروس "كورونا" في حال الإصابة به بعد تلقي جرعتين من اللقاح.

وفي معرض رده على الاستفسار قال الحساب المختص بالرد على استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية على "تويتر" إن فائدة اللقاح تكمن في منع العدوى، أو السيطرة عليها، إلا أن احتمالات نقل العدوى واردة؛ لذا يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والعزل.

وكتب موضحًا: "بشكل عام يعمل اللقاح على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس، التي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى، أو السيطرة عليها، وهذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس عند الإصابة؛ لذا ينبغي الالتزام بالإجراءات، وإتمام الفترة اللازمة للعزل".

ويفيد معهد روبرت كوخ استنادًا إلى بعض الدراسات الحديثة التي أُجريت على متلقي اللقاح بأن الأشخاص الملقَّحين ليسوا محصنين بنسبة مئة في المئة من الإصابة بفيروس كورونا، كما أن إمكانية نقلهم لعدوى الفيروس غير مستبعدة بالكامل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تظهر إسهاماتها في احتضان الحضارة.. ما أهمية الاكتشافات الأثرية الجارية بالمملكة؟

تظهر إسهاماتها في احتضان الحضارة.. ما أهمية الاكتشافات الأثرية الجارية بالمملكة؟

"الجبيري": اتفاقية "النقل البحري" تعزز علاقات الرياض - بغداد الاقتصادية

"الجبيري": اتفاقية "النقل البحري" تعزز علاقات الرياض - بغداد الاقتصادية

المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل

المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل

قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة

قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة