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قال الإعلامي أحمد موسى، إن معدلات الزيادة السكانية قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت، مشيرا إلى أن التنمية التي يقودها الرئيس السيسي كان لها أثر بالغ في مواجهة ظاهرة زيادة السكان.

وتابع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على صدى البلد، أن هناك دول مثل إندونيسيا وماليزيا وإيران استطاعت مواجهة الزيادة السكانية، لافتا إلى أن مصر لو استمرت في الزيادة ستكون هناك كارثة.

وأضاف أحمد موسى، اإن القاهرة يسكن بها 10 مليون مواطن، ويعيش 5275 شخصا في الكيلو متر الواحد، أما جنوب سيناء فيعيش على الكيلو 15 مواطنا، مشيرا إلى ضرورة إعادة توزيع الزيادة السكانية على محافظات مصر، وهو ما يجري حاليا بواسطة القيادة السياسية.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب أن يكون هناك 3 أو 4 ملايين مواطن في سيناء، وتعمير وزراعة الصحراء، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يحذر دائما من النمو السكاني.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أنه بعد مرور 30 عاما إذا لم نصل إلى إنجاب الأسرة لطفلين فقط، سنذهب إلى كارثة خطيرة، مضيفا أن معدلات الإنجاب تؤثر بشكل مباشر على التعليم والتنمية.

واستعرض أحمد موسى تقريرا تحت عنوان «ماذا سيحدث في مصر لو استمر معدل الإنجاب من 3:4 طفل؟» معلقا: «سيصل عدد السكان إلى 192 مليون نسمة عام 2052».

وأردف الإعلامي أحمد موسى اإن المهم إنقاذ مصر من المصير القادم، لأنه مهما فعلت الحكومة لن يشعر المواطن بالإنجازات، إلا لو تمت معالجة قضية الزيادة السكانية، مضيفا أن الدولة ليس لديها الأموال التي تمكنها من احتواء أزمة الزيادة السكانية في المستقبل.

وتابع أحمد موسى، اإن هذا العدد الضخم (192 مليون نسمة) سيتطلب في مجال الصحة عدد أطباء يصل إلى 275 ألف طبيب، بالإضافة إلى 429 ألف ممرض، و4000 مستشفى خلال عام 2052، مضيفا أن الزيادة السكانية قضية كل مواطن مصري.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى اأن النمو السكاني أحد أخطر القضايا التي تواجهها مصر، مطالبا بإنشاء وزارة للسكان تتخصص في معالجة قضية الزيادة السكانية: «لو مكنش فيه وزارة للسكان، هيكون فيه أيه، مع احترامي لجميع الوزارات».

وأضاف أحمد موسى أن الدولة تواجه الزيادة السكانية من خلال التصدي لأزمة البطالة والإسكان، وإنشاء المشروعات التي توفر فرص العمل، مشيرا إلى أنه توجد استثمارات روسية ضخمة في قناة السويس.