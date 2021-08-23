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المبتهلة شيماء النوبي: أحلم بإيصال فني إلى العالم أجمع

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المبتهلة شيماء النوبي: أحلم بإيصال فني إلى العالم أجمع المبتهلة شيماء النوبي: أحلم بإيصال فني إلى العالم أجمع

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قالت المبتهلة شيماء النوبي، إنها تقوم بإعداد حفلات كثيرة ولديها فرقة خاصة، وتقوم بإعداد هذه الحفلات في أماكن ثقافية خاصة، ولكن أزمة كورونا أثرت كثيرًا على الإنشاد والأماكن الثقافية، معقبة: «في أماكن كثيرة أغلقت الفترة الأخيرة».

وتابعت «النوبي»، خلال حوارها مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الاثنين، أن الابتهال والإنشاد باللغة الإنجليزي نفذ من خلال سامي يوسف، مشيرة إلى أنها تحلم بإعداد إنشاد ديني مترجم بالكثير باللغات، ولكن لم تنفذ هذا الأمر حتى الآن.

ولفتت إلى أنها من الأقصر، وتتقن اللغة الصعيدية بشكل كامل، كما تتقن اللهجة البورسعيدية، مضيفة أن هناك أصوات معينة تستطيع أن تقوم بممارسة الابتهال مثل الفنان محمد ثروت، وبهاء سلطان، ومدحت صالح، موضحة أنها تحلم بإيصال فنها إلى العالم أجمع، معقبة: “نفسي الناس اللي بتسمع الفن الهابط تسمع الابتهالات والإنشاد الديني”.

المصرى اليوم

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