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واشنطن: نحن على تواصل دبلوماسي وعسكري مع «طالبان» بشأن مطار كابول

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واشنطن: نحن على تواصل دبلوماسي وعسكري مع «طالبان» بشأن مطار كابول واشنطن: نحن على تواصل دبلوماسي وعسكري مع «طالبان» بشأن مطار كابول

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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لديها اتصالات دبلوماسية وعسكرية مع حركة «طالبان» (المحظورة في الاتحادية)، حول ما يجري في مطار كابول وطريقة إجلاء الرعايا الأمريكيين ورعايا الدول الأخرى بشكل آمن.

وأوضح سوليفان في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الاثنين، بالبيت الأبيض، أن «بلاده على تواصل دبلوماسي وعسكري مع طالبان، سواء بشأن كل ما يجري في مطار كابول، أو ما نحتاج إليه لضمان تسهيل الممرات الآمنة للرعايا والمتعاونين»، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

وبيّن سوليفان أن «قوات بلاده لا تتحرك خارج المطار ولكن هناك قنوات تواصل مع طالبان بشأن توسيع النطاق الأمني للسماح للأمريكيين والمستوفين لشروط اللجوء بالمرور».

وقال سوليفان: «تم إجلاء ما يزيد عن 237 ألف شخص، منذ 14 أغسطس/ آب الجاري، بينهم أمريكيين وأفغان ورعايا دول أخرى»، مؤكدا أن «26 دولة من 4 قارات تسهم في جهود الإجلاء وهي أكبر عملية إجلاء جوي في التاريخ».

وتابع: «نعتقد أن بوسعنا إجلاء كل الأمريكيين الراغبين في الخروج من أفغانستان بحلول 31 أغسطس الجاري».

المصرى اليوم

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