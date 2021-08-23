الاتحاد السكندري يحشد نجومه لمواجهة البنك الأهلي

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أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها غدًا الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - صبحي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح - داميون لوي - محمود شعبان - السيد سالم - صبري رحيل - مروان النجار – محمد رجب.

خط الوسط: أحمد راشد - فوزي الحناوي - بلال السيد - مصطفى إبراهيم - عمار حمدي - أحمد مانجا - عادل نيمار – مروان عطية.

خط الهجوم: خالد قمر - عبد الغني محمد - أحمد حجي.