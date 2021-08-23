أخبار عاجلة

رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة -
ألمانيا تحدد شروط عودة دبلوماسييها إلى كابل -
«هارى كين»: سمعتى لم تتلطخ بسبب «السيتى» -
رونالدو يقترب من تحطيم رقم الكندية كريستين -
المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل -
قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
وزير خارجية إيران لألمانيا وفرنسا والنمسا: التصرفات الأمريكية غير المسؤولة يجب أن تنتهي -
العثور على جثة مجهولة طافية ببحر طنطا.. والأمن يكثف جهوده لتحديد هويتها -
سعيد عثمان يكتب: انتظار (قصة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الاتحاد السكندري يحشد نجومه لمواجهة البنك الأهلي

Print
الاتحاد السكندري يحشد نجومه لمواجهة البنك الأهلي الاتحاد السكندري يحشد نجومه لمواجهة البنك الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها غدًا الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - صبحي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح - داميون لوي - محمود شعبان - السيد سالم - صبري رحيل - مروان النجار – محمد رجب.

خط الوسط: أحمد راشد - فوزي الحناوي - بلال السيد - مصطفى إبراهيم - عمار حمدي - أحمد مانجا - عادل نيمار – مروان عطية.

خط الهجوم: خالد قمر - عبد الغني محمد - أحمد حجي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة

رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة

ألمانيا تحدد شروط عودة دبلوماسييها إلى كابل

ألمانيا تحدد شروط عودة دبلوماسييها إلى كابل

«هارى كين»: سمعتى لم تتلطخ بسبب «السيتى»

«هارى كين»: سمعتى لم تتلطخ بسبب «السيتى»

رونالدو يقترب من تحطيم رقم الكندية كريستين

رونالدو يقترب من تحطيم رقم الكندية كريستين