أخبار عاجلة

رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة -
ألمانيا تحدد شروط عودة دبلوماسييها إلى كابل -
«هارى كين»: سمعتى لم تتلطخ بسبب «السيتى» -
رونالدو يقترب من تحطيم رقم الكندية كريستين -
المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل -
قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
وزير خارجية إيران لألمانيا وفرنسا والنمسا: التصرفات الأمريكية غير المسؤولة يجب أن تنتهي -
العثور على جثة مجهولة طافية ببحر طنطا.. والأمن يكثف جهوده لتحديد هويتها -
سعيد عثمان يكتب: انتظار (قصة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

قناة الأهلي ردًا على الغندور: شخص مُسلي وكلامه مضحك ..

Print
قناة الأهلي ردًا على الغندور: شخص مُسلي وكلامه مضحك ..فيديو قناة الأهلي ردًا على الغندور: شخص مُسلي وكلامه مضحك ..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد أمير هشام مقدم برنامج «التريند» على شاشة قناة الأهلي حديث خالد الغندور نجم السابق والإعلامي بقناة النادي، حول أهمية لقب الدوري المصري مقارنة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أمير هشام: «هذ الكلام قمة في الكوميديا وهناك شخصية واحدة هي اللي تقول الكلام ده وسبق له التصريح بان الكونفيدرالية أفضل من دوري أبطال أفريقيا».

وواصل الحديث «كل البطولات مهمة، والدوري الأهلي سبق له الفوز به 42 مرة مقابل 12 للزمالك» مضيفاً: «دوري أبطال أفريقيا أهم لانه تؤهل إلى للاندية».

وأكمل «مواليد 2002 احتفلو بـ7 بطولات دوري أفريقيا مع الأهلي، هو شخص مسلي وبيسلينا على مدار اليوم، والبوست مضحك جداً».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سؤال محرج.. صاحبة مبادرة «العلاج بالحضن» تنسحب على الهواء «فيديو»

سؤال محرج.. صاحبة مبادرة «العلاج بالحضن» تنسحب على الهواء «فيديو»

إعصار «إيدا» يتطور إلى عواصف مدمرة تضرب ولايات أمريكية (فيديو)

إعصار «إيدا» يتطور إلى عواصف مدمرة تضرب ولايات أمريكية (فيديو)

خالد الغندور يشكف عن مفاجأة لجماهير الزمالك «صورة»

خالد الغندور يشكف عن مفاجأة لجماهير الزمالك «صورة»

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاستيلاء على حسابات عملاء البنوك..( فيديو)

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاستيلاء على حسابات عملاء البنوك..( فيديو)