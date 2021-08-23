★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد أمير هشام مقدم برنامج «التريند» على شاشة قناة الأهلي حديث خالد الغندور نجم الزمالك السابق والإعلامي بقناة النادي، حول أهمية لقب الدوري المصري مقارنة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أمير هشام: «هذ الكلام قمة في الكوميديا وهناك شخصية واحدة هي اللي تقول الكلام ده وسبق له التصريح بان الكونفيدرالية أفضل من دوري أبطال أفريقيا».

وواصل الحديث «كل البطولات مهمة، والدوري الأهلي سبق له الفوز به 42 مرة مقابل 12 للزمالك» مضيفاً: «دوري أبطال أفريقيا أهم لانه تؤهل إلى كأس العالم للاندية».

وأكمل «مواليد 2002 احتفلو بـ7 بطولات دوري أفريقيا مع الأهلي، هو شخص مسلي وبيسلينا على مدار اليوم، والبوست مضحك جداً».