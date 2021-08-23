★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

طرحت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، الإثنين، أغنية جديدة بعنوان «علية ابتسامة» عبر موقع يوتيوب.

ووصلت عدد مشاهدات الأغنية بعد طرحها بساعات قليلة إلى 50 ألف مشاهد.

أغنية «علية ابتسامة» كلمات الشاعر محمد القاسمي الحان ادهم وتوزيع مهند خضر وميكس محمد عصمت.

وتقول كلمات الأغنية:«عليه ابتسامة تقوم قيامة تخلي قلوب الخلايق تمشي قدامه سابي هالعالم بالحلا دايم والأرض صارت تموت بدوسة اقدامه خلي اذا يمر يسحر لي عيوني نسخة من القمر يا اللي تلوموني ما اريد انا العمر لو عاش من دوني خلوني يا بشر وياه خلوني تسوي بلاوي عيونه وتداوي ياما حكوا عنها وقالوا حكاوي لما تتأمل فيها تتغزل وتصير تعشقها كانك في الهوى غاوي اكبر من الكلام وصفه وأسلوبه من ردلي سلام دخلني غيبوبه من شفته ما انام إلا ب اعجوبه ياويلي في الغرام لو ثوبي من ثوبه عليه ابتسامة».