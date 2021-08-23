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الرئيس البرازيلي يطالب بإنهاء استخدام الكمامة

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الرئيس البرازيلي يطالب بإنهاء استخدام الكمامة الرئيس البرازيلي يطالب بإنهاء استخدام الكمامة

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قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إنه سيطلب من وزير الصحة تحديد موعد لإنهاء استخدام الكمامة كوسيلة للحد من انتشار في البرازيل.

وفي مقابلة إذاعية، قال بولسونارو إنه مع تلقيح الكثير من السكان وإصابة عدد آخر بالفيروس، ليست هناك حاجة لارتداء الكمامة، مشيرا إلى أنه طلب أيضا إجراء دراسة حول ارتداء الكمامة بهدف التوصية بإنهاء استخدامها على نطاق واسع.

وأصبحت الكمامة قضية سياسية في البرازيل، حيث صرح بولسونارو لفترة طويلة أنه ضد استخدامها ورفض ارتدائها في كثير من الأحيان في الأماكن العامة على الرغم من وجود شرط قانوني للقيام بذلك.

لكن علماء الأوبئة يقولون إن الوقت ما زال مبكرا لمثل هذه الخطوة خصوصا مع انتشار متغير «دلتا» وحصول فقط 25٪ فقط من سكان البرازيل على جرعتي اللقاح.

يذكر أن البرازيل لديها ثاني أعلى معدل وفاة بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

المصرى اليوم

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