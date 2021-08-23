الإعلان عن كراسات مشروع تشغيل الشباب بالعريش (الشروط والتفاصيل)

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أعلن ديوان عام محاقظة شمال سيناء عن بدء سحب استمارات وكراسة الشروط لمشروع تشغيل شباب مصر لكشك مطور بميدان الرفاعى بالعريش، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل وحتى الخميس الموافق الثاني من سبتمبر.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن المتقدم،من شباب الخريجين، وألا يقل سن المتقدم عن ٢١ عاما ولا يتجاوز ٤٠ عاما عند تقنيم الطلب، وان ألا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة أو القطاعين العام والا يكون طالبًا.

وأضاف العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، أن نشاط تشغيل الكشك سيكون في تجارة المجمدات والمبردات، لافتا إلى أن مستندات التقديم هي صورة الوهل اللراسي، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة شهادة الخدمة العسكرية للتكور أو الإعفاء مئها أو الخدمة العامة للجنسين، صحيفة حالة جنائية حديثة مقدمة لنيوان عام الحافظة، طابعة تأمينية من التأمينات والمعاشات، ملخص النشاط حسب النموذج المعد لذلك بكراسه الشروط، إيصال شراء كراسه الشروط المسلم من خزينة النيوان العام، واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية بعد التعاقد على الكشك.

وأشار إلى أنه سوف تجري قرعه علنية على المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط وعدم حضور المتقدم لا يحرمه من دخول اسمه بالقرعة، ويكفى أي عدد من المتقدمين لحضور القرعة في يوم سيتم تحديده فيما بعد وسيعلن عنه على البواب الالكترونية للمحافظة.