تخصيص نسبة لذوي الإعاقة للتدريب في مجال الألياف الضوئية بأسوان

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استجاب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمقترحات أحد الشباب من ذوي الإعاقة المتعلقة بحركة سيرهم سواء بالشوارع أو على الأرصفة أو داخل المتنزهات والحدائق والأماكن العامة، حيث وجه المحافظ المسئولين بسرعة استكمال تنفيذ كافة تعليماته السابقة الخاصة بمراعاة عمل رامبات وفتحات وكافة احتياجات ذوي الإعاقة أثناء تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل.

وبحسب بيان، الاثنين، أعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بتخصيص نسبة من التدريبات المختلفة بمركز أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة لأبناء المحافظة وخاصة الصم من ذوى الإعاقة ولاسيما في مجال الألياف الضوئية بهدف تأهيلهم لسوق العمل، والتأكيد على دمجهم بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من فئات المجتمع الأسواني.

من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بأنه طبقاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم التنسيق بين وحدة السكان بالمحافظة ومركز أسوان للتدريب والمعهد القومي للاتصالات لتنفيذ هذه التدريبات للصم وهو الذي يأتي ضمن خطة المحافظة لإتاحة الفرص التدريبية لجميع فئات المجتمع الأسواني بجودة عالية.

ولفت إلى أن هذا التدريب يعتبر بدايه لخطة متكاملة لرفع قدرات ذوي الإعاقة وفتح مجالات وبرامج جديدة لهم بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو الرقمنه والتحول الرقمي والمدن الذكية.