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عماد سليمان: جلال لا يمانع في الاستمرار مع الإسماعيلي..وحسم التجديد خلال أسبوع

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عماد سليمان: جلال لا يمانع في الاستمرار مع الإسماعيلي..وحسم التجديد خلال أسبوع عماد سليمان: جلال لا يمانع في الاستمرار مع الإسماعيلي..وحسم التجديد خلال أسبوع

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أكد عماد سليمان، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن إيهاب جلال، المدير الفني للدراويش، لا يمانع في استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال عماد سليمان، في تصريحات تلفزيونية :«إيهاب جلال لا يمانع في الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، ولكنه طلب التعاقد مع بعض اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية».

وأضاف :«بدأن من أول يوليو الماضي، في البحث عن تدعيم الفريق بالصفقات التي طلبها الجهاز الفني، السيولة المالية عطلتنا بعض الشيئ، ولكن حدث انفراجة في الأيام الماضية»، مضيفًا :«سيتم حسم التجديد لإيهاب جلال، خلال أسبوع من الأن».

يُذكر أن الإسماعيلي ضمن البقاء في مسابقة الدوري الممتاز بعد تعادله مع طلائع الجيش سلبيًا، ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

المصرى اليوم

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