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وروسيا توقِّعان اتفاقية حول التعاون العسكري

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السعودية وروسيا توقِّعان اتفاقية حول التعاون العسكري وروسيا توقِّعان اتفاقية حول التعاون العسكري
على هامش فعاليات منتدى "الجيش 2021" العسكري التقني

السعودية وروسيا توقِّعان اتفاقية حول التعاون العسكري

وقَّعت وروسيا اليوم اتفاقية حول التعاون العسكري أثناء زيارة نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، لمنتدى "الجيش 2021" العسكري التقني في .

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية بحضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الذي أشاد بزيارة نائب وزير الدفاع السعودي لمنتدى "الجيش 2021"، مشيرًا إلى أن بإمكانه الاطلاع على أحدث نماذج السلاح الروسي، بما فيها تلك التي أثبتت فاعليتها في سوريا.

وأكد "شويغو" نقلاً عن وكالة سبوتنيك عزم روسيا على "التطوير المطرد للتعاون الثنائي في المجالَيْن العسكري والعسكري التقني في شتى المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف: "ننظر إلى حضوركم الشخصي للمنتدى بمنزلة التأكيد على نهج السعودية الرامي إلى مواصلة تعزيز التعاون مع روسيا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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