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محافظ بورسعيد يستعرض آليات ربط المحافظة بطريق شادر عزام عبر محور 30 يونيو

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محافظ بورسعيد يستعرض آليات ربط المحافظة بطريق شادر عزام عبر محور 30 يونيو محافظ بورسعيد يستعرض آليات ربط المحافظة بطريق شادر عزام عبر محور 30 يونيو

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.، اجتماعا موسعا، اليوم، لاستعراض آليات تنفيذ مقترح ربط محافظة بورسعيد بطريق «شادر عزام ومستشفى ٣٠ يونيو» من خلال إنشاء طريق بامتداد محور ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والأستاذ عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد وممثلى الشركة الوطنية للطرق، ومستشار المحافظة للطرق ومدير مديرية الطرق ورئيس حى الجنوب، وجهاز تعمير سيناء، والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، والشركات المنفذة للمشروع .

واستمع «المحافظ» لشرح تفصيلى من الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع وكافة الجوانب المتعلقة بمقترح ربط بورسعيد بطريق عزام ومستشفى ٣٩ يونيو، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تشهدها بورسعيد لتطوير منظومة الطرق، وخلق محاور مرورية جديدة تساهم في تيسير وسهولة الحركة، ومنع الاذدحام في مختلف شوارع بورسعيد .

وأوضح «المحافظ» أن ربط بورسعيد بطريق شادر عزام يساهم في سهولة الحركة بين بورسعيد ومختلف المناطق بحى الجنوب، وايضا سهولة الوصول لمستشفى ٣٠ يونيو، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل ودراسة تنفيذ المقترح ميدانيا، وإعداد خطة عمل تتضمن كافة جوانب المشروع، والمدة الزمنية المحددة للتتفيذ، مؤكدا أن هذا المقترح يعد من أهم مشروعات الطرق التي سيشهدها حى الجنوب مؤخرا.

المصرى اليوم

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