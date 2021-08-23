محافظ أسوان يكرم الثالث بالثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية

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أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمكتبه الطالب عبدالله عمر حسن بمعهد كوم أمبو الثانوى الأزهري والحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة 97.62 % .

حضر تكريم المحافظ للطالب عبدالله فضيلة الشيخ حمدى طه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، بجانب والده الشيخ عمر حسن إمام مسجد عزبة الواحى .

وقام اللواء أشرف عطية بتسليم شهادة تقدير وجائزة مالية قيمة للطالب وذلك تقديراً لتفوقه العلمى والدراسى ورفعه أسم أسوان عالياً وسط الأوائل على مستوى الجمهورية، معرباً عن سعادته لحصول أبناء هذا العام على المراكز الأولى في الثانوية العامة والأزهرية لأول مرة منذ سنوات وهو الذي يعكس الجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية وأسر المتفوقين لتحقيق هذه النتائج المشرفة فيما أبدى الطالب عبدالله عن سعادته بتكريم محافظ أسوان وحرصه على الإتصال به لتهنئه فور إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، وإستقباله بمكتبه مما يعكس الجانب الإنسانى والأبوى له، وليعطى ذلك دفعة كبيرة وحافزاً لمواصلة مشواره التعليمى والتفوق في المراحل التعليمية القادمة .