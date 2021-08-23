أخبار عاجلة

المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل -
قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
وزير خارجية إيران لألمانيا وفرنسا والنمسا: التصرفات الأمريكية غير المسؤولة يجب أن تنتهي -
العثور على جثة مجهولة طافية ببحر طنطا.. والأمن يكثف جهوده لتحديد هويتها -
سعيد عثمان يكتب: انتظار (قصة) -
عبدالله عبدالإله باسلامة يكتب: حرمان (قصة) -
عاطف محمد عبدالمجيد يكتب: كيف سيرى الناس صورتي؟ (شعر) -
وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي يبحثان هاتفياً الأوضاع في أفغانستان -
جامعة الأقصر تشارك ببرنامج إعداد القادة العام لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بحلوان   -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ أسوان يكرم الثالث بالثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية

Print
محافظ أسوان يكرم الثالث بالثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية محافظ أسوان يكرم الثالث بالثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمكتبه الطالب عبدالله عمر حسن بمعهد كوم أمبو الثانوى الأزهري والحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة 97.62 % .

حضر تكريم المحافظ للطالب عبدالله فضيلة الشيخ حمدى طه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، بجانب والده الشيخ عمر حسن إمام مسجد عزبة الواحى .

وقام اللواء أشرف عطية بتسليم شهادة تقدير وجائزة مالية قيمة للطالب وذلك تقديراً لتفوقه العلمى والدراسى ورفعه أسم أسوان عالياً وسط الأوائل على مستوى الجمهورية، معرباً عن سعادته لحصول أبناء هذا العام على المراكز الأولى في الثانوية العامة والأزهرية لأول مرة منذ سنوات وهو الذي يعكس الجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية وأسر المتفوقين لتحقيق هذه النتائج المشرفة فيما أبدى الطالب عبدالله عن سعادته بتكريم محافظ أسوان وحرصه على الإتصال به لتهنئه فور إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، وإستقباله بمكتبه مما يعكس الجانب الإنسانى والأبوى له، وليعطى ذلك دفعة كبيرة وحافزاً لمواصلة مشواره التعليمى والتفوق في المراحل التعليمية القادمة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة

رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة

ألمانيا تحدد شروط عودة دبلوماسييها إلى كابل

ألمانيا تحدد شروط عودة دبلوماسييها إلى كابل

«هارى كين»: سمعتى لم تتلطخ بسبب «السيتى»

«هارى كين»: سمعتى لم تتلطخ بسبب «السيتى»

رونالدو يقترب من تحطيم رقم الكندية كريستين

رونالدو يقترب من تحطيم رقم الكندية كريستين