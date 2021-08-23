موعد مباريات الدوري السعودي .. الجولة الثالثة

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تنطلق مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 أغسطس بمبارتي الرائد ضد الحزم ثم الأهلي وضمك.

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وتستمر مواجهات الجولة يوم الخميس حيث يستضيف النصر التعاون ويلتقي أبها مع الاتفاق ويختتم اليوم بقمة متجددة بين الفتح والشباب.

ويحل الباطن ضيفاً على الهلال يوم الخميس ويلعب الطائي مع الفيحاء في مواجهة لا تقبل القسمة على أثنين، ويختتم مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي بلقاء الفيصلي ضد الاتحاد على استاد مدينة املك سلمان بن عيد العزيز.

موعد مباريات الدوري السعودي القادمة