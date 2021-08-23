محافظ أسوان يوجه بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بسرعة الإنجاز في تنفيذ المشروعات العديدة التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان.

جاء ذلك خلال اجتماعه باللواء محمد جرانة، رئيس جهاز التعمير لقطاع جنوب الصعيد، وبحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، علاوة على مديرى الجهات المعنية حيث تناول الاجتماع إستعراض معدلات التنفيذ لمشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتطوير الشامل للريف المصرى «حياة كريمة» داخل مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة والتي يساهم الجهاز في تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية وتتضمن إنشاء 30 مجمع للخدمات، بجانب العديد من المشروعات الأخرى من أبرزها إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم وبتكلفة 600 مليون جنيه لتحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة، وهو الذي يتوازى مع إنشاء المرحلة الثانية للطريق البديل للسادات بطول 3.2 كم وبتكلفة 10 ملايين جنيه قابلة للزيادة، بالإضافة إلى متابعة معدلات التنفيذ وتسليم مشروعات قرى الظهير الصحراوي بوادي العرب وأبوسمبل وإبريم وبنبان، فضلاً عن مشروع تطوير منطقة الصحابى العشوائية وغيرها من المشروعات الخدمية الأخرى.

وخلال الإجتماع أكد اللواء أشرف عطية على التعاون والتنسيق الكامل مع جهاز التعمير للعمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ هذه المشروعات وإستثمارها بالشكل المطلوب من أجل تحسين حياة ومعيشة المواطنين، وخاصة تسكين المستحقين بقرى الظهير الصحراوى طبقاً للقواعد والإشتراطات المحددة لذلك من قبل، علاوة على تسريع آلية تسكين الأسر المستهدفة لمشروع تطوير منطقة الصحابي العشوائية سواء بتخصيص وحدات سكنية لهم في العمارات الجديدة التي أنشئت بواسطة جهاز التعمير بإجمالى 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 26 مليون جنيه وذلك بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء لتوفير حياة وبيئة آمنة للمواطنين حيث يستفيد من هذا المشروع 853 أسرة تم تعويض 337 أسرة في المرحلة الأولى بتسليمهم تعويضات سكنية ومادية وبيت ريفى ومحلات تجارية، في حين متبقى 516 أسرة سيتم تعويضهم سواء بالسكن في هذه العمارات أو وحدات سكنية بديلة بحى الصداقة الجديد.

وطلب محافظ أسوان من مسؤولي جهاز التعمير دراسة تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة طريق الكورنيش الجديد بإنشاء حوائط ساندة بطول 2.7 كم لأعمال التوسعة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق بالكامل بطول 9 كم للحد من وقوع أي حوادث والحفاظ على حياة المواطنين بهذا الطريق الحيوي.