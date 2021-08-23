أخبار عاجلة

المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل -
قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
وزير خارجية إيران لألمانيا وفرنسا والنمسا: التصرفات الأمريكية غير المسؤولة يجب أن تنتهي -
العثور على جثة مجهولة طافية ببحر طنطا.. والأمن يكثف جهوده لتحديد هويتها -
سعيد عثمان يكتب: انتظار (قصة) -
عبدالله عبدالإله باسلامة يكتب: حرمان (قصة) -
عاطف محمد عبدالمجيد يكتب: كيف سيرى الناس صورتي؟ (شعر) -
وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي يبحثان هاتفياً الأوضاع في أفغانستان -
جامعة الأقصر تشارك ببرنامج إعداد القادة العام لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بحلوان   -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إصابة 5 بينهم أسبانيتان وتايلاندية فى حادث انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

Print
إصابة 5 بينهم أسبانيتان وتايلاندية فى حادث انقلاب سيارة بالساحل الشمالي إصابة 5 بينهم أسبانيتان وتايلاندية فى حادث انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالساحل الشمالى بينهم إسبانيتان وتايلاندية بإصابات متفرقة نتيجة انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها على طريق الساحل الشمالى وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج.

وكان قد وصل إلى مستشفى العلمين إثر حادث انقلاب سيارة أمام قرية بولمر بعد أمواج بالساحل الشمالي كلا من: شنتا كان لمباي ٢٦سنة من دولة تايلاند تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقيه وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد وحيد متولي ٣٨سنة- الجيزه يعاني من جرح قطعي باليد اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد وحيد عط الله ٣٨سنة- القاهرة بدون إصابات، ومايا محمد وحيد عطالله- سنه ونصف- من دولة أسبانيا تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، كما أصيبت في نفس الحادث إرينا أريفانوا- ٤١سنة- من دولة أسبانيا تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقيه وكدمات وسحجات بالجسم وجاري عمل الإسعافات اللازمة بالمستشفى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة

رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة

ألمانيا تحدد شروط عودة دبلوماسييها إلى كابل

ألمانيا تحدد شروط عودة دبلوماسييها إلى كابل

«هارى كين»: سمعتى لم تتلطخ بسبب «السيتى»

«هارى كين»: سمعتى لم تتلطخ بسبب «السيتى»

رونالدو يقترب من تحطيم رقم الكندية كريستين

رونالدو يقترب من تحطيم رقم الكندية كريستين