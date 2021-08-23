إصابة 5 بينهم أسبانيتان وتايلاندية فى حادث انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

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اصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالساحل الشمالى بينهم إسبانيتان وتايلاندية بإصابات متفرقة نتيجة انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها على طريق الساحل الشمالى وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج.

وكان قد وصل إلى مستشفى العلمين إثر حادث انقلاب سيارة أمام قرية بولمر بعد أمواج بالساحل الشمالي كلا من: شنتا كان لمباي ٢٦سنة من دولة تايلاند تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقيه وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد وحيد متولي ٣٨سنة- الجيزه يعاني من جرح قطعي باليد اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد وحيد عط الله ٣٨سنة- القاهرة بدون إصابات، ومايا محمد وحيد عطالله- سنه ونصف- من دولة أسبانيا تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، كما أصيبت في نفس الحادث إرينا أريفانوا- ٤١سنة- من دولة أسبانيا تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقيه وكدمات وسحجات بالجسم وجاري عمل الإسعافات اللازمة بالمستشفى.