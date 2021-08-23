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أحمد جعفر هداف مواجهات أمام الإنتاج الحربي

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أحمد جعفر هداف مواجهات الزمالك أمام الإنتاج الحربي أحمد جعفر هداف مواجهات أمام الإنتاج الحربي

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مباراة مصيرية في التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي أمام فريق الإنتاج الحربي في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الفريق الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة، ويحتاج للفوز في لقاء الغد من أجل التتويج بلقب الدوري.

ويعد أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق هو الهداف التاريخي في مواجهات الفريقين بعدما سجل ثلاثة أهداف في مرمى الفريق العسكري.

جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول الذي أقيم باستاد السلام انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد، سجلهما المغربيان أشرف بن شرقي وحميد أحداد.

ويخوض الزمالك لقاء الغد بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبدالغني – أحمد فتوح – محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد «زيزو» – محمود عبدالرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.

المصرى اليوم

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