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منح محمد عبدالكريم المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك، لاعبات الفريق راحة من التدريبات غدا الثلاثاء على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الأربعاء المقبل بصالة النادي.

وأكد المدير الفني للفريق أن الفترة الحالية تشهد بعض البرامج الخاصة من أجل تجهيز اللاعبات وتصحيح الأخطاء الدفاعية التي لاحظها خلال التدريبات السابقة.

واستأنف فريق سيدات يد الزمالك تدريباته مساء اليوم الإثنين بصالة النادي، وأجرى الفريق تقسيمة فنية قوية في مران اليوم، حيث حرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبات خلال التقسيمة بشأن الأدوار الفنية المطلوبة، وتصحيح الأخطاء بشكل فوري خلال التقسيمة وإبداء ملاحظاته.

وشهدت التقسيمة ظهور كل اللاعبات بحالة فنية وبدنية عالية، وتركيز شديد لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني استعدادا للموسم الجديد الذي يبدأ بنهاية شهر أكتوبر.

ويقود يد سيدات الزمالك المدير الفني محمد عبدالكريم والمدرب العام محمد الأحمر.