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وكيل أوقاف السويس: وصول 2 طن لحوم من الدفعة الرابعة لتوزيعها على الأولى بالرعاية

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وكيل أوقاف السويس: وصول 2 طن لحوم من الدفعة الرابعة لتوزيعها على الأولى بالرعاية وكيل أوقاف السويس: وصول 2 طن لحوم من الدفعة الرابعة لتوزيعها على الأولى بالرعاية

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أكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي فرج وصول الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها ٢ طن لحوم لمديرية أوقاف السويس لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خصصها الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتابع «راضي» حديثه، مشيرا إلى أن مشروع صكوك الأضاحي مشروع قومي ووطني يخدم أهالي المجتمع، وأن ذلك من باب المشاركة الاجتماعية تحت رعاية دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومشاركة منه لاهالي السويس.

وتابع إنه قد تم تشكل لجنة رفيعة المستوى برئاسته وعضوية مجموعة من قيادات مديرية اوقاف السويس لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في جميع أحياء المحافظة بالتنسيق مع المحافظ وخالد سعداوي سكرتير عام المحافظة، ومراعاة المناطق الاشد احتياجا والنائية في جميع احياء المحافظة .

وشدد «راضي» في تعليماته للجنة المشكلة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة سائلا الله أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد.

المصرى اليوم

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