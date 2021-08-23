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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة حاسمة في التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي أمام فريق الإنتاج الحربي في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الفريق الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة، ويحتاج للفوز في لقاء الغد من أجل التتويج بلقب الدوري.

وسبق أن تواجه الزمالك والإنتاج الحربي في 21 مباراة بمختلف البطولات حقق الفريق الأبيض 14 انتصارا بينما خسر في مباراتين وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات.

وفي مسابقة الدوري تقابل الفريقان 18 مرة، فاز الزمالك في 11 لقاء وتعادل الفريقان في 5 مباريات وفاز الإنتاج الحربي مرتين.

ويخوض الزمالك لقاء الغد بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبدالغني – أحمد فتوح – محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد «زيزو» – محمود عبدالرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.