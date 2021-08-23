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محمد مصيلحي يطمئن على مؤمن زكريا في منزله

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محمد مصيلحي يطمئن على مؤمن زكريا في منزله محمد مصيلحي يطمئن على مؤمن زكريا في منزله

حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد الإسكندري، على زيارة مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق، بمنزله للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

كان مؤمن زكريا تعرض لوعكة صحية منذ أسبوعين، حيث سقط على الأرض في منزله أدى لارتجاج خفيف في المخ وإعياء، وانتقل إلى المستشفى لتلقى العلاج قبل أن يعود إلى منزله، وتجرى متابعة حالته الصحية.

وكان عماد متعب قال خلال تصريحات تليفزيونية: «إن مؤمن زكريا يمر بحالة صحية مستقرة ولا داعي للقلق، فاللاعب خرج من المستشفى السبت الماضي، وأنا دائم التواصل معه للاطمئنان عليه من حين لآخر».

المصرى اليوم

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